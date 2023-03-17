بايرن ميونخ يصطدم بالسيتي.. تعرّف على نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

2023/03/17 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، الّتي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، الجمعة، عن عدد من المواجهات البارزة.

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