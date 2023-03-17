2023/03/17 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن إعداد خطة خدمية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، فيما أكدت أن ساعات التجهيز ستكون جيدة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء تستعد لشهر رمضان بخطة خدمية المركز الخبري الوطني.

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