2023/03/17 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تفقد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي و رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي، اليوم الجمعة ،يتفقد منفذ مندلي الحدودي.وقال بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي والوائلي يتفقدان منفذ مندلي الحدودي المركز الخبري الوطني.

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