موجة غضب تجبر الفيفا على إلغاء الرعاية السعودية لكأس العالم للسيدات

2023/03/17 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن "فيفا" ألغى خططا لرعاية وكالة السياحة السعودية "فيزيت سعودي" لكأس العالم للسيدات 2023.

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