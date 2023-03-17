أغرب غلاف؟.. 964 تسأل الناشرين في معرض أربيل للكتاب

2023/03/17 | 15:23 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 بحث موفدا شبكة 964 إلى معرض أربيل الدولي للكتاب، عن أغرب أغلفة الكتب المعروضة في أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض، وسأل موفدانا الناشرين عن أغرب الأغلفة في مطبوعاتهم، فجاءت الأمثلة مختلفة، فيما قالت إحدى الناشرات، إن “الغلاف هو فخ بصري لجذب القرّاء”.

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