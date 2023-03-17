فيديو..حياة مليئة بالعطاء :خادم الامام الحسين فالح البقال قائد عزاوات كربلاء

2023/03/17 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كعادتها تقوم وكالة نون الخبرية بنشر

سيرة حياة احد خدام الامام الحسين من

الماضين الذين قدمو خدماتهم الجليلة

لزوار الامام الحسين عليه ومن الذين لم

يسلط الاعلام عليهم الاضواء

ومن بين خدمة الامام الحسين

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