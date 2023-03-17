ديالى.. الأهالي يتمسكون بالقوات الامنية وعمليات التهريب تتلاشى

2023/03/17 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الجمعة، بان خطة فرض القانون فرضت 3 متغيرات مهمة في ديالى، فيما أشار الى أن الأهالي يتمسكون بالقوات الأمنية من أجل إرساء الامن.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "خطة فرض القانون التي أمر بها رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، منذ أكثر من اسبوع خلقت ارتياح شعبي في كل مناطق ديالى دون استثناء وخاصة قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة وفرضت 3 متغيرات مهمة أبرزها انخفاض تهريب المشتقات النفطية والادوية الفاسدة والبضائع بنسبة تتراوح من 80-90% ناهيك عن فرض هيبة القانون وهذا مسار بالغ الاهمية بعد فترة عصيبة عاشتها اغلب المدن في الفترة الماضية".

وأضاف، أن" هناك مطلب شعبي لأهالي وعشائر قضاء المقدادية ومدن اخرى ببقاء خطة فرض القانون لفترة اطول من اجل الاسهام بفرض هيبة الدولة على نحو يعطي الطمأنينة وانهاء حالة تكرار الجرائم واعتقال كل من تورط بزعزعة الامن والاستقرار في ديالى"، لافتا الى أن "امن المحافظة نافذة على امن محافظات اخرى ومنها بغداد".

ويوم الأربعاء الماضي، كشف قائد شرطة ديالى، اللواء علاء غريب، عن معلومات مثيرة بخصوص الوضع الأمني في المحافظة والجهات التي تقف وراء زعزعة أمنها.

وقال اللواء غريب لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى تحولت الى بؤرة للتهريب باعتبارها حلقة وصل بين المحافظات واقليم كردستان، بالإضافة الى كونها محافظة حدودية وكانت طريقا لعمليات التهريب باتجاه دول الجوار وبالعكس".

وأضاف، ان "عمليات التهريب كانت تشمل الأدوية والسكراب والحديد وغيرها وعندما تم قطعها بعد العمليات الأمنية الأخيرة قامت قائمة الفاسدين" كاشفاً، ان "العمليات الإرهابية الأخيرة كان يراد بها اسقطانا لأننا وقفنا بوجه المهربين" على حد قوله.

ولفت اللواء غريب، إلى أن "المهربين كانوا يستفيدون يومياً بملايين الدولارات من عمليات التهريب" مشدداً على، ان "العمليات التي نقوم بها لن تتوقف وسنستمر بضرب الإرهابيين".

وأشار قائد شرطة ديالى، إلى أن "عدداً من العصابات تدعي انتمائها لجهات سياسية بالمحافظة لكن لا نعتقد ان تلك الجهات تدعمهم، كما لن نخضع لضغوط أي جهة وأن أمن المحافظة خط أحمر".

وكشف عن "إلقاء القبض على 11 شخصاً متهمين بالمادة 4 ارهاب، بالإضافة الى تنفيذ 180 أمر قبض".

يشار الى ان محافظة ديالى تشهد عمليات أمنية عسكرية واسعة واعتقالات منذ أيام، وانطلقت عقب زيارة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، للمحافظة الأسبوع الماضي بعد تكرار وتزايد الخروق الأمنية والاغتيالات فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. الأهالي يتمسكون بالقوات الامنية وعمليات التهريب تتلاشى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. الأهالي يتمسكون بالقوات الامنية وعمليات التهريب تتلاشى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).