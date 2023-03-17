السوداني في مئوية المتحف العراقي: نتمسّك بثروتنا الثقافية والهويّة الآثارية

2023/03/17 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، التمسك بالثروة الثقافية والهويّة الآثارية.

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "في مئوية المتحف العراقي، نتمسّك بثروتنا الثقافية والهويّة الآثارية الموروثة من الأسلاف عبر آلاف السنين من الحضارة الرافدينية".

واضاف، أن "الآثار ورعايتها واستعادة ما ضاع منها ،تمثل لنا مهمة لن نتأخر عنها أبداً"، لافتا الى "تطوير المتاحف عنوان جهدنا في سبيل ألق حضارة العراق بعيون كل الأجيال".

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