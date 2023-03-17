ما الذي يثير ضحك الأطفال؟

2023/03/17 | 15:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تجيد إضحاك الأطفال؟ أم أنهم يحدقون بك بلا مبالاة؟ جينا ميريولت، أستاذة علم النفس التنموي في جامعة "نورث فيرمونت"، تشرح كيف تطوّرنا لمعرفة الفكاهة، وكيف ساعدت في ضمان بقائنا كبشر.تقول ميريولت إنّ "الضحك استجابة عالمية متّصلة بشدة بالنظام، وليست مرتبطة بمشاعر السعادة والفرح بقدر ما هي ناجمة عن الولاءات والتحالفات".."الضحك إشارة اجتماعية قوية حقًا تعبر عن الثقة والإعجاب".

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