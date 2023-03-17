الأمن الوطني في النجف وبغداد يُطيح بثلاثة من تجار المخدرات

2023/03/17 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن جهاز الأمن الوطني في النجف وبغداد، اليوم الجمعة، الإطاحة بثلاثة من تجار المخدرات وبحوزتهم (198) ألف حبة.

وذكر بيان للجهاز أنه “استمراراً للجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وبعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة واستحصال الموافقات القانونية نفذت مفاز الجهاز عمليتين منفصلتين الأولى في محافظة النجف الأشرف جرت بعد نصب كمين محكم لإثنين من التجار تم مداهمتهما والإشتباك معهما ما أدى إلى إلقاء القبض على المطلوبين وبحوزتهما (98) ألف حبة مخدرة في عجلتهما”.

وأضاف أن “العملية الثانية جرت في محافظة بغداد بعد مراقبة تحركات أحد التجار الذي قدم من محافظة البصرة إلى العاصمة لتسليم شحنة من المخدرات تم اعتراضها وإلقاء القبض عليه وبحوزته (100) ألف حبة مخدرة بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملتي الدولار والدينار العراقي”.

وتابع أن “المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون”.

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