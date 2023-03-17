الكهرباء تعلن خطتها الخاصة بشهر رمضان

2023/03/17 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن إعداد خطة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، فيما أكدت أن ساعات التجهيز ستكون جيدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بحسب الوكالة الرسمية، إن “وزارة الكهرباء ومنذ وقت ليس بالقليل وهي تستعد للعمل بخطة سريعة خلال شهر رمضان المبارك تواكب ذروة الأحمال الصيفية”، مبيناً، أن” الوزارة أنجزت جزءاً متقدماً من هذه الخطة، والعمل جار على استكمال الباقي”.

وأضاف موسى، أن “الوزير أوعز في وقت سابق لجميع تشكيلات وزارة الكهرباء، بأن تكون هناك خطة خاصة لاستقبال الشهر الفضيل تتناسب ومكانة الشهر الكريم خدمة للمواطنين”، مشيراً إلى أن “ساعات تجهيز الكهرباء ستكون جيدة وملائمة نوعا ما لخدمة المواطنين”.

وأوضح، أن” الخطة التي وضعتها الوزارة خلال شهر رمضان كانت تستلزم شبكات التوزيع على نحو متكامل أو شبه كامل، ومعالجة الاختناقات قبل الدخول في هذا الشهر الكريم، بالإضافة إلى مراعاة تبديل المحولات المعطوبة بأن لا تبقى محولة معطوبة بالشبكة، كذلك تفعيل خدمة شكاوى المواطنين على نحو عاجل وسريع”.

وأكد “مواصلة استعدادات وزارة الكهرباء لتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطنين خلال الشهر الكريم”.

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