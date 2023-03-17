كركوك المدينة الغنية بالنفط تعاني من محدودية المباني المدرسية

2023/03/17 | 16:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني القطاع التربوي في كركوك من محدودية المباني المدرسية نتيجة الأزمات التي عاشها العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما دفع سلطات كركوك لإقامة فصول دراسية مؤقتة لمواجهة نقص المباني.

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