تحذير من زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام

2023/03/17 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا النوع من البكتيريا هي مفسدة للطعام في أحيان كثيرة.

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