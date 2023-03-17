2023/03/17 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yKU5YoCWCjg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية | عوافي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية | عوافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).