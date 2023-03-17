الأمن الوطني يطيح بـ 3 تجار للمخدرات في محافظتين

2023/03/17 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، الإطاحة بثلاثة من تجار المخدرات بحوزتهم 198 ألف حبة في محافظتي النجف وبغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة واستحصال الموافقات القانونية نفذت مفاز الجهاز عمليتين منفصلتين الأولى في محافظة النجف الأشرف جرت بعد نصب كمين محكم لإثنين من التجار تم مداهمتهما والإشتباك معهما ما أدى إلى إلقاء القبض على المطلوبين وبحوزتهما 98 ألف حبة مخدرة في عجلتهما".

وفي ذات السياق، بينت أنه "جرت في محافظة بغداد بعد مراقبة تحركات أحد التجار الذي قدم من محافظة البصرة إلى العاصمة لتسليم شحنة من المخدرات تم اعتراضها وإلقاء القبض عليه وبحوزته 100 ألف حبة مخدرة بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملتي الدولار والدينار العراقي".

وأشارت الى أنه "جرى تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".

جهاز الأمن الوطني العراقي

١٧ آذار ٢٠٢٣

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