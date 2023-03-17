المال العام يهدر في مشاريع تعاني من سوء التنفيذ.. حي الجهاد وسط بغداد انموذجاً (فيديو)

2023/03/17 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مواطنون، اليوم الجمعة، عن هدر للمال العام في مشاريع منظومة المجاري في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وفي مقطع فيديوي ناشد المواطنون عبر (بغداد اليوم)، إنه "تحت أنظار أمانة بغداد والجهات البلدية المسؤولة، هذا حال"منهول" رئيسي بعد أنجازه بيومين وحال المحلة 885 حي المسائلة والعدالة/ حي الجهاد وسط بغداد عقب أنشاء منظومة مجاري للمنطقة التي تشكو من سوء العمل والطرق الموحلة وسوء التنفيذ".

وطالب المواطنون "أمانة بغداد والجهات البلدية بالاهتمام بالحي وتسوية الطرق وتعبيدها ورفع الأوحال والأنقاض الموضوعة في مدخل الزقاق 33 لحي المسائلة والعدالة".

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