2023/03/17 | 16:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ToexBbwNnKM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شقيق "الناصري" لدجلة: ثلاث رصاصات استهدفته خلال ذهابه لدوام الرسمي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شقيق "الناصري" لدجلة: ثلاث رصاصات استهدفته خلال ذهابه لدوام الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).