قوات حفتر تعلن العثور على اليورانيوم الطبيعي المفقود جنوب ليبيا

2023/03/17 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اللواء خالد المحجوب المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" (قوات المشير خليفة حفتر)، عبر صفحته على فيسبوك، إنه تم العثور على براميل اليورانيوم الطبيعي المفقودة منذ أيام، على بعد 5 كيلومترات من المستودع الذي كانت مخزنة فيه.

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