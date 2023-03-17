الزراعة ترجح وصول الموسم الحالي للاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير

2023/03/17 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن الأمطار الأخيرة كانت رية مهمة وأساسية في المناطق الديمية، فيما رجحت وصول الموسم الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.

وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية إن”موجة الأمطار التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية والأيام الحالية، أضافت خزيناً مائياً كبيراً وجيداً، بالإضافة إلى أن هذه الأمطار توزعت في عموم العراق، وكانت الأمطار في مناطق الوسط والجنوب التي سقطت بها، رية الفطام في أغلب المناطق”، مبيناً، أن” الأمطار كانت رية مهمة وأساسية في المناطق الديمية”.

وأضاف الجبوري، أن” الريتين اعتمدت على مياه الأمطار، وكانت إيجابية لمحصولي الحنطة والشعير في أغلب محافظات العراق”، مرجحا” وصول هذا الموسم إلى حد الاكتفاء الذاتي بتسويق محصولي الحنطة والشعير إلى سايلوات وزارة التجارة”.

وأعرب عن أمله” بالاستفادة من هذه الأمطار في الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي، وأن يتركز توزيعها خاصة على محاصيل الخضر، بالإضافة إلى المحاصيل التي تزرع تحت منظومات الري الحديث (المرشات الثابتة والمحورية والتنقيط)”، لافتاً إلى، أن “مياه الأمطار ستضاف إلى الخطة الزراعية المقبلة إذا بقيت على مستوياتها الحالية”.

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