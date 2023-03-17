تحت إشراف رئيسي.. إيران تكشف أهداف زيارة شمخاني إلى العراق والإمارات

2023/03/17 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، ان زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني للإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأمنية.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على تويتر، إن “زيارة شمخاني إلى الإمارات والعراق في إطار العلاقات الأمنية القائمة، وليست ظاهرة جديدة”.

وأضاف، أن “ممثل وزارة الخارجية يرافق شمخاني في زيارته وهناك تنسيق في السياسة الخارجية”.

وتابع عبد اللهيان قوله: “كل شيء يتم في إطار النظام وتحت إشراف رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق، ليعلم الأعداء أنه لا يوجد خلاف”.

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