مستشار السوداني: اتفاق “بغداد واربيل” يعد احد منجزات الحكومة الاتحادية

2023/03/17 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صرّح فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بأن الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2023 يفضي إلى إيداع حكومة إقليم […]

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