إدارة سد دربندخان: الخزين المائي لم يتجاوز الثلث رغم الامطار الغزيرة

2023/03/17 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت إدارة سد دربنديخان، اليوم الجمعة، ان الخزين المائي لم يتجاوز الثلث رغم الامطار الغزيرة خلال الموسم الحالي.وقال مدير السد سامان اسماعيل في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/ إن […]

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