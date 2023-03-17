2023/03/17 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كعادتها تقوم وكالة نون الخبرية بنشر

سيرة حياة احد خدام الامام الحسين (ع) من

الماضين الذين قدموا خدماتهم الجليلة

لزوار الامام الحسين (ع) ومن الذين لم

يسلط الاعلام عليهم الأضواء.

ومن بين خدمة الامام ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حياة مليئة بالعطاء.. خادم الامام الحسين (ع) فالح البقال قائد عزاوات كربلاء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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