هل تتمكن طهران من تحويل الاتفاق مع السعودية إلى استثمارات؟       

2023/03/17 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: يتكشف مع مرور الوقت المزيد من أبعاد اتفاق “المصالحة” الإيرانية ــ...

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