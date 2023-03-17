2023/03/17 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال هشام الركابي مستشار رئيس الوزراء محمد السوداني، الخميس،أن ايرادات نفط...

ظهرت المقالة الركابي: ايرادات نفط كردستان بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية أولاً على المسلة.

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