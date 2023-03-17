2023/03/17 | 17:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يقترب من الاكتفاء الذاتي لمحصولين رئيسيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/17 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقترب من الاكتفاء الذاتي لمحصولين رئيسيين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقترب من الاكتفاء الذاتي لمحصولين رئيسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).