2023/03/17 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر "القوة الناعمة" لعام 2023، بعد أن نجحت في دخول نادي الدول العشر الأولى الأكثر تمتعا بهذا النوع من التأثير على مستوى العالم في التصنيف الذي تعده مؤسسة "براند فاينانس".

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