2023/03/17 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن مقتل اربعة “دواعش” بعملية نوعية في صحراء محافظة الأنبار.وقال قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بعمليه استباقيه نوعيه تمكنت قوة شيخ مندول الجغيفي للحشد العشائري من حديثه من قتل اربعة من الدواعش وحرق عجلتهم في منطقة الكعرة […]

ظهرت المقالة عملية نوعية تقضي على 4 “دواعش” في صحراء الأنبار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية نوعية تقضي على 4 “دواعش” في صحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية نوعية تقضي على 4 “دواعش” في صحراء الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).