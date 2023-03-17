وزير الدفاع الروسي يمنح جوائز للطيارين المشاركين في إسقاط

2023/03/17 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، جوائز الدولة لطياري الطائرتين المقاتلتين اللتين شاركتا في إسقاط طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار في البحر الأسود، الثلاثاء الماضي.

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