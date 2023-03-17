2023/03/17 | 18:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p1bbiCmPsUk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما الذي وصفت به صحيفة المونيتور الامريكية رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما الذي وصفت به صحيفة المونيتور الامريكية رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).