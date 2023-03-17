ضبط حالات استيلاء على عقارات وتزويرٍ ومغالاةٍ وهدرٍ للمال في البصرة

2023/03/17 | 18:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، الجمعة، عن

تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لعمليَّات

استيلاءٍ على عقارات الدولة، وتزويرٍ

ومغالاةٍ، وهدرٍ للمال المال، في عددٍ

من دوائر مُحافظة البصرة.

دائرة التحقيقات في الهيئة رصدت وجود

تل

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