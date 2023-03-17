بعمليتين منفصلتين.. الاطاحة بثلاثة من تجار المخدرات وبحوزتهم (١٩٨) ألف حبة في بغداد والنجف

2023/03/17 | 18:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، عن

الاطاحة بثلاثة من تجار المخدرات

وبحوزتهم (١٩٨) ألف حبة في النجف وبغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "إستمراراً للجهود

الكبيرة التي يبذلها جهاز

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