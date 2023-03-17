مقتل 4 عناصر من داعش في صحراء الأنبار

2023/03/17 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، قتل 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الانبار.

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