2023/03/17 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، القبض على مطلوبين في سيطرتين رئيسة ضمن المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. القبض على مطلوبين في سيطرتين رئيسة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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