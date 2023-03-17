بابل.. القبض على مطلوبين في سيطرتين رئيسة



بابل.. القبض على مطلوبين في سيطرتين رئيسة
2023/03/17 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، القبض على مطلوبين في سيطرتين رئيسة ضمن المحافظة.

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