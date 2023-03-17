فرض القانون يصل لاشهر منافذ ديالى.. قوة أمنية تصل مندلي حاملة رسالة من السوداني

2023/03/17 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن وفدا امنيا رفيع المستوى وصل الى منفذ مندلي الحدودي شرق ديالى مايعني دخوله ضمن خطة فرض القانون.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفدا امنيا رفيع المستوى وصل الى منفذ مندلي شرق ديالى وعقد سلسلة لقاءات مكثفة تناولت 6 ملفات هامة ابرزها تعزيز الامن وادامة زخم التفتيش ومنع التهريب وايجاد حلول للتحديات المطروحة حاليا".

واضاف، ان "وصول الوفد الى منفذ مندلي هو تأكيد بانها مشمولة بخطة فرض القانون من خلال عدم التهاون مع اي شكل من اشكال التهريب والتأكيد على رسالة مهمة وهي منع اي نشاط لاي قوة خارجة عن القانون داخل المنفذ وتفعيل الجهد الاستخباري في رصد اي ممارسات تهدد الاقتصاد الوطني".

واشار الى ان "الوفد حمل رسالة مهمة من السوداني حول اهمية مكافحة التهريب ومنع اي جهة تحاول فرض ارادتها على المنفذ وتطبيق حرفي لكل التعليمات".

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