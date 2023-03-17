2023/03/17 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة مروعة في ديالى.. امرأة تقتل زوجها بالسم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة مروعة في ديالى.. امرأة تقتل زوجها بالسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).