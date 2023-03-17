2023/03/17 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ، اليوم الجمعة، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.وذكرت المحكمة الدولية في بيان اطلع عليه/ المركز الخبري الوطني/ انه” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي “بوتين” لارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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