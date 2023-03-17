الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل الحصة الثانية الى كيف الأسبوع المقبل

2023/03/17 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد المفوض الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم الأسبوع المقبل تحويل الحصة الثانية البالغة 1.5 مليار يورو إلى كييف في إطار تقديم المساعدة المالية الكلية إلى أوكرانيا.ونقلت […]

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