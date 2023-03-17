بينهم ضابط كبير..

2023/03/17 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كردستان العراق.

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