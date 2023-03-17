المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

2023/03/17 | 18:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة إن أمر الاعتقال جاء على خلفية تهم لبوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

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