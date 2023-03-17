2023/03/17 | 18:28 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – 964 أوضح قائد عمليات الأنبار الفريق نومان الزوبعي، الجمعة، ان الإطلاقات النارية التي وقعت خلال تجمع “صحوة العراق” الذي يرأسه سطام أبو ريشة، كانت من حرسه وتحديداً المتواجدين في باب الدخول للتجمع، مؤكداً عدم استحصال الموافقة لإقامة التجمع.الفريق الزوبعي أرسل رسالة لصحفيين داخل مجموعة “واتساب” تابعتها شبكة 964: للتوضيح بأن الإطلاقات النارية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات الأنبار: إطلاق النار في تجمع “الصحوة” مصدره حماية سطام أبو ريشة) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات الأنبار: إطلاق النار في تجمع “الصحوة” مصدره حماية سطام أبو ريشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).