2023/03/17 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اخبار العراق

منذ ساعتين

قيادة العمليات المشتركة توجه قيادة عمليات الانبار بعدم السماح بملئ اي استمارات وايهام الشباب بالتطوع في الصحوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة | قيادة العمليات المشتركة توجه قيادة عمليات الانبار بعدم السماح بملئ اي استمارات ..) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة | قيادة العمليات المشتركة توجه قيادة عمليات الانبار بعدم السماح بملئ اي استمارات ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).