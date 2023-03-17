تعطيل الدوام الرسمي في العراق يوم الثلاثاء المقبل - عاجل

2023/03/17 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي في العراق يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد نوروز.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي في العراق يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد نوروز".

يذكر أن أغلب مناطق العراق ولاسيما في إقليم كردستان يحتفل بأعياد الربيع في 21 من شهر آذار من كل عام والذي يطلق عليه تسمية عيد النوروز، وهو عطلة وطنية.

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