تسمية مساعد لوزير الداخلية في شؤون المصالحة الوطنية

2023/03/17 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سمت وزارة الداخلية، ضابطاً كبيراً، مساعداً للوزير لشؤون المصالحة الوطنية.

وذكر مصدر في الداخلية لـ(بغداد اليوم)، ان "اللواء الركن (رحيم هاشم محمد) سُمي مساعداً لوزير الداخلية لشؤون المتابعة والمصالحة الوطنية".

وأشار الى، ان "اللواء محمد كان يشغل منصب مدير عام ادارة الموارد البشرية في الوزارة".

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