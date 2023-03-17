الحشد العشائري يقتل 4 دواعش غرب الأنبار

2023/03/17 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قتلت قوة من الحشد العشائري، الجمعة، أربعة من ارهابيي داعش غرب محافظة الأنبار.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، أنه "وبعملية استباقية نوعية، تمكنت قوة من الحشد العشائري في حديثة التابعة لـ(شيخ مندول الجغيفي) من قتل أربعة إرهابيين ينتمون لداعش الإرهابي في منطقة الكعرة".

وأشار الى ان قوة الحشد "حرقت أيضاً العجلة التي كانت تقل الارهابيين".

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