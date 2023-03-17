كان علامة فارقة في مسيرة الحوار بين الأديان.. وكالة نون الخبرية تنشر نص رسالة البابا فرنسيس الى المرجع السيستاني

2023/03/17 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي

الرسولي عصر الثلاثاء الماضي الرسالة

التي وجّهها قداسة البابا فرنسيس إلى

آية الله العظمى السيد علي الحسيني

السيستاني بعد سنتين من اللقاء

التاريخي الذي تمَّ في النجف وقد

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