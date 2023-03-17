2023/03/17 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم

الجمعة، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة إن "أمر الاعتقال جاء على

خلفية تهم لبوتين بارتكاب جرائم حرب في

أوكرانيا".

وفي الرابع والعشرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق بوتين بتهم "ارتكاب جرائم حرب" في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق بوتين بتهم "ارتكاب جرائم حرب" في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).