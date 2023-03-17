العمل تكشف عن مقترح برنامج يوفر 100 ألف فرصة عمل جديدة

2023/03/17 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، نيتها بإطلاق 40 ألف قرض للراغبين بتأسيس المشاريع الصغيرة خلال العام الجاري، فيما كشفت عن تقديمها مقترحا لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر برنامج (الأشغال العامة).

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار ناهض، للوكالة الرسمية، إن “الوزارة تعمل على إطلاق 40 ألف قرض خلال العام الجاري 2023 ضمن صندوق الإقراض التابع للوزارة للشباب العاطلين عن العمل الراغبين بتأسيس مشاريع صغيرة، ونعمل من خلال البرنامج الحكومي على إطلاق برنامج تدريبي ضمن مراكز التدريب المهني لبناء قدرات الشباب لتأهلهم بالدخول في سوق العمل”، مبينا أن “هذا البرنامج مستمر العمل به من أجل تطوير المناهج التدريبية وفق متطلبات السوق الجديدة”.وأضاف ناهض، “نعمل كذلك على تطبيق ما ورد بمبادرة (ريادة) التي أطلقها رئيس الوزراء لاحتضان الأفكار العلمية والعملية المنتجة وتطويرها ورعايتها عبر حاضنات الأعمال، وهذه الحاضنات موجودة حاليا في بغداد والمحافظات وسيتم تطويرها وزيادة الكوادر العائدة بها”.وأوضح أن “الحاضنات ستكون الذراع اليمنى لتطبيق هذه المبادرة بغية إكساب الشباب مهارات في إدارة الأعمال وفي دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الابتكارية والريادية، إضافة الى أنها ستسهل حصول الشباب على مبالغ نقدية لتأسيس مشاريع صغيرة”.وأشار الى أن “هنالك برنامجا لتنظيم (عمل الأجانب) وإنصاف العمال العراقيين، وسنشمل من خلال موضوع تصحيح أوضاعهم بأن يكون في أي مشروع عامل عراقي على الأقل مقابل كل عامل أجنبي، أما ما يخص المشاريع الاستثمارية فيجب أن يكون هناك 3 عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي”.وتابع “كما نعمل كذلك على إطلاق سياسة وطنية للتشغيل والتدريب المهني، ستنطلق في النصف الثاني من العام الحالي، وستحدد كافة المسارات والخطط والسياسات والبرامج التي من شأنها توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة”.وتابع ناهض: “اقترحنا أيضا برنامجاً على مكتب رئيس الوزراء لتوفير (100) ألف فرصة عمل، من خلال برنامج أسميناه (برنامج الأشغال العامة)، ونحن بانتظار الموافقات الرسمية عليه لإطلاقه”.

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