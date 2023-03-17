الدفاع النيابية: داعش في أضعف حالاته ولا تأثير له على أمن العراق

2023/03/17 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على ضرورة تكثيف الجهد الامني والاستخباري خلال شهر رمضان المبارك.

وقال عضو اللجنة وعد قدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “مع اقتراب شهر رمضان المبارك، هنالك حاجة الى تكثيف الجهد الأمني ويجب ان تسبق الشهر مجموعة من الخطوات والعمليات الاستباقية فيما يتعلق في المجال الاستخباري تحديدا”.

وأضاف، ان “هذه الجهود الأمنية ستسيطر على توجهات وحركة الارهابيين لأن الدواعش اليوم في أضعف ما يكونوا ولا يمكن لهم التأثير على الأمن في العراق”.

وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، أعلن في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، ان “الإرهابيين المتواجدين في العراق لا يتجاوز عددهم 400 عنصر”.

وأكد، ان “داعش فقد قدرته بالعراق منذ أكثر من سنة ونصف”.

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