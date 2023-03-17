2023/03/17 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشطري: نعمل على إنشاء مركز وطني لمكافحة الفكر المتطرّف التربية تطالب بحماية ملاكاتها عقب إغتيال تدريسيّين في الناصرية المحافظات – مراسلو (الزمان) طالبت وزارة التربية، الجهات الأمنية بالكشف عن ملابسات اغتيال اثنين من ملاكاتها في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار .وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تابعته (الزمان) امس (تلقينا خبر إغتيال عقيل […]

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